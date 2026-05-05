Фейк о «выездных медкомиссиях» опровергли в Волгограде

Провокации участились перед Днем Победы

Комитет здравоохранения предупреждает жителей Волгоградской области о распространении недостоверной информации в мессенджерах. социальных сетях и по электронной почте, Документ о «выездных медкомиссиях» является фейком и носит провокационный характер.

- Документ, якобы подписанный руководителем ведомства, не имеет никакого отношения к деятельности облздрава и является подделкой, - рассказали в ведомстве.

Подложный приказ о создании выездных медицинских комиссий на предприятиях активно тиражируют 4-5 мая. Авторы дезинформации утверждают, что в регионе формируют «кадровый резерв», собирают данные для военкоматов, а также ищут женщин для замены мужчин на рабочих местах. После идут угрозы о лишении премий и увольнении за отказ от прохождения медосмотров.

Приказ - это фейк

