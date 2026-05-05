В Волгоградской области проверились 30 тысяч человек на онкологию

Фото: пресс-служба АВО.

С начала года больше 30 тысяч пациентов посетили центры амбулаторной онкопомощи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Волгоградская область выстроила эффективную систему ранней диагностики, поэтому врачи находят 66% опасных заболеваний на начальных стадиях. Это значительно увеличивает шансы людей на полное выздоровление.

Сейчас Волгоград и другие крупные муниципалитеты региона обслуживают 14 современных клиник. Люди приходят туда на консультации и сдают анализы. Когда медики подтверждают диагноз, они оперативно направляют человека на специализированное лечение. С 2019 года врачи оказали поддержку более чем 566 тысячам жителей. Власти продолжают развивать онкослужбу в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».