В Волгоградской области спасатели выдали предупреждения тысяче рыбаков

В Волгоградской области сотрудники аварийно-спасательной службы усилили патрулирование водных объектов и разъяснительную работу с рыбаками. Как сообщает комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации региона, все майские выходные спасатели выходили в рейды и проводили мероприятия с жителями.

О необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде предупредили более тысячи рыбаков. Также профилактические занятия о безопасном поведении у воды и на воде постоянно проводят со школьниками. Судоводителям напоминают не только о правилах, но и об ответственности за их нарушение.

В регионе за безопасностью людей на водных объектах следят порядка 200 специалистов, они работают в 17 подразделениях аварийно-спасательной службы.

Напомним, 24 апреля 2026 года произошла трагедия на Волге, в которой погибли 4 человека. В Светлоярском районе затонула моторная лодка с рыбаками. Версий случившегося несколько, в том числе и нарушение правил безопасности, и погодные условия. Среди погибших – крупный бизнесмен Александр Назаров. 6 мая пройдут его похороны.