НовостиОбщество5 мая 2026 9:30

Под Волгоградом автомобилистка через суд отменила штраф за тонировку

Жительница Волгоградской области смогла оспорить постановление ДПС
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд принял решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Фролово в Волгоградской области суд отменил постановление о штрафе за тонировку для жительницы города. В документе не оказалось данных о замере светопропускаемости стекол автомобиля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

В ноябре прошлого года Кристина П., управляя своим автомобилем Belgee x50, привлекла внимание инспектора ДПС. На передних боковых стеклах ее машины было тонировочное покрытие. Сотрудник ГИБДД посчитал это нарушением и выписал Кристине штраф в 500 рублей. Однако она не согласилась с таким решением и решила его обжаловать. Женщина подала заявление в суд с просьбой отменить постановление.

Как оказалось, в документе не указали ни прибор, ни результаты замера. Суд не смог установить вину Кристины П., поскольку отсутствовали необходимые доказательства.