НовостиПроисшествия5 мая 2026 9:01

253 иностранца выдворили из страны волгоградские приставы в 2026 году

Нарушителей правил пребывания в РФ отправили в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан
Екатерина СИМОХИНА
Нарушителей находят на стройках, оптовых базах, в полях.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области судебные приставы выдворили из страны иностранцев, ранее задержанных полицией за нарушение правил пребывания в России. С начала года силовикам удалось поймать 253 человека, которые жили и работали в нашем регионе нелегально, а некоторые еще и совершали преступления. По решению суда они поехали в свои родные страны - Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан, сообщают в ГУ ФССП по Волгоградской области.

Работа по выдворению идет постоянно. Силовики во время рейдов по местам работы и проживания иностранцев находят нарушителей, приставы после решения суда провожают задержанных граждан до границы. Только за последнюю декаду апреля домой поехали 24 мигранта.