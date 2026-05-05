Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Волгоградской области

В аварии погиб человек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В ночь на 4 мая на дорогах Волгоградской области произошла трагедия. В Камышинском районе на 152-м километре трассы «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» 36-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 211440», не справился с управлением, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Мужчина, который, как оказалось, был лишен водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, съехал на левую обочину, где машина опрокинулась.

По предварительным данным, авария произошла около 00:50. В результате один из пассажиров «Лады» скончался на месте от полученных травм. Еще одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.