В Волгоградской области фурам запретят убивать дороги в летнюю жару

Грузовому транспорту запретят передвижение по Волгоградской области в летнюю жару. Ограничения для большегрузов введут 20 мая 2026, оно будет действовать в дневные часы в жару, сообщает облкомдортранс. Чтобы грузовики не портили асфальт в то время, когда он и так плавится на солнце, им разрешат ездить по дорогам региона только по ночам.

- Ограничение будет действовать в период с 10.00 до 22.00 при значениях дневной температуры воздуха свыше +32, - прокомментировали в комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет для большегрузов будет действовать до конца августа 2026 года. Такие меры вводят каждый год прежде всего для защиты дорог от деформации. Также это необходимо для безопасности участников дорожного движения, поясняют чиновники.

Транспортным и логистическим компаниям следует так скорректировать график работы водителей, чтобы по трассам Волгоградской области они перемещались ночью. В облкомдортрансе предупреждают, что соблюдение ограничений будут контролировать.