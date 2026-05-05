Суд Волгограда лишил отца прав на выплаты за погибшего на СВО сына

Суд принял решение. Фото: архив.

В Волгограде суд принял решение, защитившее интересы матери погибшего участника СВО. Краснооктябрьский районный суд лишил биологического отца военнослужащего права на получение выплат, связанных со смертью сына, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Мать погибшего бойца просила запретить биологическому отцу получать единовременное пособие и страховые суммы, положенные после гибели сына. Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, брак между родителями был расторгнут более тридцати лет назад, всего через два года после рождения ребенка. С тех пор отец полностью отстранился от жизни сына. Он не пытался поддерживать с ним связь, не общался ни с ребенком, ни с его матерью. Также мужчина не оказывал сыну никакой поддержки: ни физической, ни моральной, ни духовной. Финансовой помощи от него тоже не поступало – отец злостно уклонялся от уплаты алиментов.

Суд внимательно изучил все представленные доказательства и выслушал обе стороны. В итоге он пришел к выводу, что требования матери обоснованы.