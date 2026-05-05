Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-5 крупнейших кредиторов малого и среднего бизнеса

Банк «Центр-инвест» занял 4-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выданных кредитов МСБ за 2025 год. В прошлом году на развитие бизнеса клиентов южно-российский банк выдал 121 млрд рублей кредитных средств, 78% из которых получили компании из сегмента малого и среднего бизнеса.

Аналитики кредитного рейтингового агентства отметили, что банк «Центр-инвест» эффективно развивает долгосрочные доверительные отношения с клиентами, управляет рисками и придерживается консервативного подхода в вопросе кредитования. Качественный кредитный портфель позволяет банку сохранять низкий уровень процентных ставок, не «закладывая» в них избыточные риски, а объем просроченной задолженности по портфелю МСБ стабильно снижается на протяжении последних трех лет. По итогам 2025 года просроченная задолженность по кредитам в региональном банке составляет менее 1%.

Помимо кредитования проектов малого и среднего бизнеса, банк активно занимается модернизацией предприятий, развитием семейного, женского и социального предпринимательства. Более 12 лет банк осуществляет программу «Бизнес-кредит для женщин» в рамках которой реализовано более 2 340 проектов на сумму свыше 6,97 млрд руб.

Кроме того, в 2025 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом и присвоило наивысший среди рейтингуемых банков ESG-рейтинг ESG-2 (AA+), прогноз «стабильный». Такой рейтинг соответствует самой высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления, а также отражает устойчивые позиции банка на рынке и нацеленность на устойчивый рост.

