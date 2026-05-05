Фальшивомонетчик из Волжского отправил брата-подростка сбывать купюры

Житель Волжского предстанет перед судом по обвинению в серьезных преступлениях. Ему инкриминируют не только сбыт фальшивых денег, но и вовлечение в эту опасную деятельность собственного младшего брата, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, летом 2025 года обвиняемый находился в Москве, где получил от неизвестного лица как минимум две поддельные пятитысячные купюры. Он знал, что деньги фальшивые, но все равно перевез их к себе домой в Волжский, планируя потом сбыть. Мужчина предложил своему младшему брату, который еще не достиг 14 лет, разменять эти фальшивые купюры в магазине. Взамен он пообещал подростку оставить сдачу в качестве вознаграждения. Несовершеннолетний согласился на это предложение.

В тот же день подросток отправился в один из магазинов города. Там он купил немного продуктов, расплатившись одной из поддельных купюр. Вторую же банкноту он просто разменял на более мелкие деньги. Следствие пришло к выводу, что обвиняемый фактически использовал подростка как инструмент для совершения преступления, активно вовлекая его в противоправную деятельность.

Расследование этого дела завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.