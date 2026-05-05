Пробки сковали центр Волгограда из-за репетиции парада

Центр Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 5 мая, центральная часть Волгограда оказалась во власти серьезных автомобильных заторов. Неожиданные ограничения движения, введенные властями города для проведения репетиции парада Победы, застали врасплох многих водителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотное движение наблюдается на улице Комсомольской, где автомобили двигаются с трудом. Главная транспортная артерия Центрального района – проспект Ленина – также оказалась перегружена.

Ранее администрация города предупреждала о предстоящих перекрытиях. С 07:00 до 20:00 для транспорта были закрыты несколько ключевых улиц. Среди них –улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллея Героев и улица Ленина от Первой продольной до улицы Мира.