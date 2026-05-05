Над Волгоградской областью сбили дроны в ночь на 5 мая

Минувшей ночью, с 4 на 5 мая, ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, нацеленных на территорию России. За этот период военные перехватили и ликвидировали 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию Министерства обороны.

Среди 19 регионов, подвергшихся атаке, оказалась и Волгоградская область. Режим беспилотной опасности в регионе длился более 16 часов. Наряду с Волгоградской областью, дроны пытались атаковать воздушное пространство Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, а также Краснодарского края. Часть беспилотников также уничтожили над акваторией Азовского моря.

Важно отметить, что большая часть этих аппаратов была успешно ликвидирована еще до того, как они смогли причинить какой-либо вред.