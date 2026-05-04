Дознавателя судят за фальсификацию документов в Волгограде

Скоро состоится суд. Фото: архив.

В Быковский районный суд Волгоградской области на скамье подсудимых окажется дознаватель. Мужчину обвиняют в служебном подлоге, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Азамат Б., работая старшим дознавателем в отделе МВД по Николаевскому району, решил приукрасить свою работу. В марте 2025 года, чтобы создать видимость добросовестного выполнения своих обязанностей и вовремя направить уголовное дело прокурору, он пошел на хитрость. Дознаватель собственноручно внес в протокол ознакомления потерпевшей с материалами дела заведомо ложные сведения. Он указал, что потерпевшая ознакомилась с материалами, хотя на самом деле ее в здании полиции не было, и никаких документов ей для просмотра не предоставляли.

Теперь следствие обвиняет Азамата Б. в служебном подлоге. Уголовное дело уже приняли к производству суда. Первое судебное заседание назначено на 12 мая 2026 года в 14:00.