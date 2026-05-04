План "Ковер" ввели в аэропорту Волгограда

В аэропорту начались массовые задержки рейсов. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде днем 4 мая неожиданно объявили беспилотную опасность, следом Росавиация ввела ограничения в аэропорту «Сталинград». Пока он не принимает и не отправляет рейсы. Воздушное пространство закрыто для безопасности гражданских судов.

В воздушной гавани начались сбои в расписании. Уже задерживаются 5 рейсов на вылет и 5 на прилет. Несколько самолетов новость застала на пути в Волгоград. Так, рейс из Екатеринбурга должен приземлиться в 16.35. Но по информации на 16.16 небо закрыто.

Волгоградцам напомнили, что во время действия режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, на улице избегать открытых участков.