В Волгоградской области днем 4 мая объявили об опасности атаки БПЛА

В Волгоградской области днем 4 мая объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Это произошло около трех часов дня, что стало необычным событием для региона, поскольку ранее подобные предупреждения обычно поступали в ночное время.

Оповещение об угрозе стало частью комплекса мер по обеспечению безопасности жителей. Власти региона призывают граждан сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями. Аналогичные предупреждения получили и соседние субъекты – Ростовская и Липецкая области, что указывает на скоординированные действия по повышению уровня безопасности в ряде регионов.