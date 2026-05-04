До +26 тепла обещают синоптики в Волгоградской области 5 мая

Весна в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Природа порадует жителей и гостей Волгоградской области приятной погодой. Синоптики прогнозируют комфортные условия на ближайшие сутки: с 4 на 5 мая 2026 года ожидается переменная облачность без существенных осадков и до +26 тепла, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.

В самом Волгограде температура воздуха ночью составит от 6 до 8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до приятных 20-22 градусов тепла. Ветер будет преобладать северо-восточный, ночью его скорость достигнет 4-9 метров в секунду, а днем усилится до 7-12 метров в секунду.

Аналогичная погода установится и в целом по Волгоградской области. Здесь также ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, а местами может опуститься до 0-5 градусов. Днем же воздух прогреется до 18-23 градусов, а в некоторых районах даже до 23-26 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а днем в отдельных местах порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.