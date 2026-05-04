Летом 92 тысячи детей Волгоградской области отдохнут в лагерях

Осталось всего три недели до окончания учебного года, и уже 27 мая в Волгоградской области начнется масштабная летняя оздоровительная кампания. Этим летом организованным отдыхом охватят более 92 тысяч детей и подростков, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на губернатора Андрея Бочарова. Глава региона отметил, что это отличная возможность для ребят отдохнуть, укрепить здоровье, а также поучаствовать в трудовых сменах и различных региональных проектах.

К приему школьников готовы 652 оздоровительные организации. Среди них 29 загородных лагерей, а также множество пришкольных, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных учреждений. Подготовку и проведение кампании координирует Волгоградская областная межведомственная комиссия. Уже проведены все необходимые методические мероприятия, отработаны действия персонала лагерей в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас во всех стационарных учреждениях проверяют комплексную безопасность. Около 900 студентов, прошедших специальное обучение, готовы приступить к работе вожатыми.