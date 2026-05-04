Фиктивный брак с бойцом СВО в Волгограде признали недействительным

В Волгоградской области суд признал недействительным брак, заключенный с участником СВО. Целью этого союза было незаконное получение мер социальной поддержки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

Следствие установило, что 49-летний мужчина вместе со знакомой сообщили жителю района, будто у него есть задолженность по уплате алиментов. Они убедили его заключить контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, чтобы избежать уголовной ответственности. Более того, фигуранты инициировали заключение брака между матерью женщины и этим мужчиной, который отправился в зону СВО. Впоследствии они завладели банковской картой военнослужащего и, получив доступ к его выплатам, похитили более 1,5 миллиона рублей.

При этом брак между матерью участницы преступной группы и участником СВО был фиктивным. Его заключили исключительно для получения прав, льгот и выплат, которые полагались мужчине ввиду его участия в боевых действиях.

Прокурор потребовал признать брак недействительным и запретить предоставление ответчику соответствующих социальных гарантий. Суд поддержал эту позицию.