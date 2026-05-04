НовостиПроисшествия4 мая 2026 9:17

Под Волгоградом юную самокатчицу осудили за наезд на женщину

Несовершеннолетняя девушка, разогнавшись на электросамокате, наехала на женщину и скрылась с места происшествия
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд вынес приговор.

В Волгоградской области завершился судебный процесс по делу о ДТП с электросамокатом, в результате которого пострадал пешеход. Несовершеннолетнюю жительницу города Волжского признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

Как установило следствие, 12 августа 2025 года девушка арендовала электросамокат. Вечером того же дня она ехала по тротуарам жилых домов со скоростью не менее 25 км/час. В какой-то момент подросток отвлеклась от управления и не заметила впереди идущую женщину. Она не снизила скорость и не попыталась остановить самокат, что привело к столкновению.

От сильного удара 46-летняя женщина упала лицом на асфальт. Вместо того чтобы помочь пострадавшей, юная самокатчица покинула место происшествия.

- Потерпевшей причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, костей лицевого скелета и височной кости, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Ввиду тяжести полученных повреждений женщина длительное время проходила лечение и реабилитацию, - уточнили в надзорном ведомстве.

Вину свою школьница полностью признала. За это деяние суд приговорил девушку к 1 году ограничения свободы