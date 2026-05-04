Программу мероприятий на 9 мая дал музей-заповедник «Сталинградская битва»

Музей-заповедник «Сталинградская битва» вместе со всей страной отметит 81-ю годовщину Великой Победы. Для жителей и гостей Волгограда 7-9 мая 2026 года подготовили программу праздничных мероприятий на Мамаевом кургане, в музее-панораме «Сталинградская битва» и в Мемориально-историческом музее.

7, 8 и 9 мая 2026 года на Мамаевом кургане засияет Свет Великой Победы.

8 мая 2026 на Мамаевом кургане откроют «Вахту памяти–2026». Участники церемонии возложат цветы к Мемориальным стенам на Воинском мемориальном кладбище.

С утра в День Победы 9 мая 2026 на Мамаевом кургане пройдет возложение цветов к Вечному огню и к могиле маршала Чуйкова. В полдень прогремит традиционный Выстрел памяти.

На площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» на День Победы расположится интерактивная площадка, где все смогут рассмотреть радиоаппаратуру времен Великой Отечественной войны, а также выйти в эфир и передать свои поздравления с Днем Победы.

В Мемориально-историческом музее в майские праздники будет работать музыкальная площадка «Песни военных лет» и интерактивная площадка «Шел солдат». Также посетителей ждет мастер-класс по объемной бумажной аппликации «Растет в Волгограде березка».

