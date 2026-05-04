Волгоградцам напомнили, как защититься от сибирской язвы

Природные очаги опасной инфекции, такой как сибирская язва, могут таить в себе угрозу, особенно в регионах, где активно развивается сельское хозяйство. Волгоградцам дали рекомендации по профилактике этого заболевания, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор.

Основными переносчиками болезни для человека являются зараженные сельскохозяйственные животные – крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи и олени. Заразиться можно при уходе за больными животными, снятии шкур, захоронении трупов или при проведении земляных работ в местах, где есть почвенные очаги инфекции. Употребление мяса больных животных также несет высокий риск. Важно отметить, что человек, заболевший сибирской язвой, не представляет угрозы для окружающих.

Поскольку сибирская язва чаще всего встречается у людей определенных профессий, самым надежным способом защиты остается вакцинация.