Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 7:56

Волгоградцам напомнили, как защититься от сибирской язвы

Роспотребнадзор напоминает о рисках и важности вакцинации для жителей региона
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
РПН напомнил об опасном заболевании.

РПН напомнил об опасном заболевании.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Природные очаги опасной инфекции, такой как сибирская язва, могут таить в себе угрозу, особенно в регионах, где активно развивается сельское хозяйство. Волгоградцам дали рекомендации по профилактике этого заболевания, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор.

Основными переносчиками болезни для человека являются зараженные сельскохозяйственные животные – крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи и олени. Заразиться можно при уходе за больными животными, снятии шкур, захоронении трупов или при проведении земляных работ в местах, где есть почвенные очаги инфекции. Употребление мяса больных животных также несет высокий риск. Важно отметить, что человек, заболевший сибирской язвой, не представляет угрозы для окружающих.

Поскольку сибирская язва чаще всего встречается у людей определенных профессий, самым надежным способом защиты остается вакцинация.