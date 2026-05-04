Волгоградцы начинают укороченную на час рабочую неделю перед Днем Победы

В Волгограде и Волгоградской области началась короткая рабочая неделя, предвещающая вторую часть майских праздников. Как и для всех россиян, жителей региона ожидают длительные выходные, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Эта рабочая неделя, стартовавшая сегодня, 4 мая, предваряет празднование Дня Победы. В региональном комитете по труду и занятости напомнили, что выходные, посвященные этому дню, продлятся так же, как и первомайские, три дня подряд. Отдыхать волгоградцы будут с 9 по 11 мая включительно – то есть с субботы по понедельник.

Особое внимание стоит уделить тому, что 9 мая, непосредственно День Победы, выпадает на субботу. Согласно трудовому законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то выходной переносится на следующий рабочий день. Именно поэтому дополнительным днем отдыха станет понедельник, 11 мая.

Еще один приятный момент для трудящихся – это пятница, 8 мая. Этот день является предпраздничным, а значит, продолжительность работы в него сокращается на один час.