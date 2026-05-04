Ветеринар в Волгоградской области подделал документы на мясо и молоко

В Палласовском районе Волгоградской области заведующий ветеринарной лечебницей предстанет перед судом. Его обвиняют в служебных подлогах, связанных с оформлением документов на мясную и молочную продукцию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

По версии следствия, с лета 2024 по весну 2025 года обвиняемый неоднократно оформлял и подписывал ветеринарно-сопроводительные документы. Они касались забоя крупного рогатого скота для одного из местных фермерских хозяйств. При этом он, вопреки всем правилам, не проводил обязательный ветеринарный осмотр животных и не проверял, соответствуют ли они установленным требованиям качества и безопасности.

Похожие нарушения выявили и при оформлении документов, которые регулируют оборот молочной продукции. Это, в свою очередь, открывало дорогу недобросовестным предпринимателям, позволяя им без проблем продавать непроверенные мясные и молочные товары на рынке.

Сейчас расследование полностью завершено. Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направили в суд.