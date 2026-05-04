Студентке из Волгограда аферист вернул 640 тыс руб, украденных у ее родителей

Мошенники обманули девушку. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники продолжают обманывать доверчивых волгоградцев. Студентка Ангелина А. из Волгоградской области, ставшая жертвой телефонных аферистов, смогла вернуть часть своих денег. Клетский районный суд Волгоградской области обязал дроппера из Башкортостана компенсировать ей материальный ущерб, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

История Ангелины началась 24 марта 2025 года. Девушка, поддавшись обману телефонных мошенников, забрала у родителей 840 000 рублей и перевела их на счет Савелия Р., жителя Республики Башкортостан. Мошенники убедили ее, что так она сможет “сохранить” свои сбережения. Естественно, деньги тут же исчезли, а Ангелина осталась с огромным долгом и осознанием того, что ее обманули.

Оперативникам удалось арестовать часть средств на банковском счете получателя и изъять 639 712 рублей. Эти деньги вернули Ангелине. Однако 200 288 рублей так и остались у Савелия Р., что расценили как неосновательное обогащение с его стороны.

В итоге Клетский районный суд решил, что Савелий Р. должен вернуть Ангелине А. 200 288 рублей как неосновательное обогащение, а также заплатить проценты за пользование чужими деньгами – 38 932 рубля.