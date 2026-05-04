В Волгоградской области нашли 130 тонн ячменя с нарушениями

Сотрудник Россельхознадзора. Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области выявили серьезные нарушения при декларировании 130 тонн ячменя. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что аграрии допустили ошибки в документах.

Специалисты провели проверку. В результате выяснилось, что огромная партия ячменя, которая хранилась в Калачевском районе, была задекларирована с нарушениями. Оказалось, что индивидуальный предприниматель принял декларацию о соответствии на ячмень, предназначенный для пищевых целей, основываясь на протоколе испытаний. Однако в этом протоколе был неполный перечень показателей безопасности. Например, не проводили испытания на остаточные количества пестицидов.

Заявителю объявили предостережение.