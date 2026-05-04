В Волгоградской области успешно перехватили БПЛА в ночь на 4 мая

В ночь с 3 на 4 мая системы противовоздушной обороны успешно перехватили БПЛА над территорией Волгоградской области. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает сайт volgograd.kp.ru.

Режим беспилотной опасности ввели в Волгоградской области 3 мая вечером. Жители региона были оповещены о потенциальной угрозе, которая действовала на протяжении почти 12 часов. К утру 4 мая, когда ситуация стабилизировалась и опасность миновала, режим отменили.

Стоит отметить, что помимо Волгоградской области, силы ПВО работали и в других регионах страны. Это были Астраханская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская области, а также Московский регион.