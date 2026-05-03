На День Победы вход на Мамаев курган Волгограда откроют лишь с проспекта Ленина

Попасть на Свет Победы можно будет с Первой продольной

В майские праздники 2026 на Мамаевом кургане пройдет световая инсталляция «Свет Великой Победы», которая стала визитной карточкой Волгограда на День Победы. В этом году запланированы нововведения, которые ограничат вход на Мамаев курган 7-9 мая.

«Свет Великой Победы» покажут в течение трех дней восемь раз. В прошлом году световое патриотическое шоу посмотрело более 240 тысяч человек. Многие жаловались на толпу и давку. Поэтому в этот раз попасть на показы на Мамаевом кургане можно будет только снизу от проспекта Ленина. Вход с улицы Рокоссовского - Второй Продольной закроют из соображений безопасности. Общественный транспорт на остановке у кургана останавливаться не будет. На выход после сеанса разрешат идти в обе стороны.

В 2026 году впервые «Свет Великой Победы» покажут в прямом эфире в Дзен, ВКонтакте и Одноклассниках 7 мая в 21.00. Поэтому с 16 до 22 часов вход на Мамаев курган полностью закроют. Подробнее.

