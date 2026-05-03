НовостиОбщество3 мая 2026 6:06

18-минутную беспилотную опасность объявляли в Волгоградской области

Сняли режим в 7.22 утра 3 мая 2026 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Беспилотную опасность утром 3 мая 2026 года большинство жителей Волгоградской области сладко проспали. Отмену режима беспилотная опасность «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» разослала в сообщениях в 7.22.

Этот режим беспилотной опасности стал одним из самых коротких в Волгоградской области за годы СВО и длился всего 18 минут. Первое предупреждение об опасности пришло жителям 3 мая в 7.04, отмена – в 7.22. Волгоград избежал атаки БПЛА. Власти региона не сообщали о последствиях.