В Волгоградской области в апреле пропали 32 человека, троих нашли мертвыми

Юрий пропал уже в мае, идут его активные поиски.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали статистику о пропавших и найденных людях в апреле 2026 года. Всего в прошлом месяце поисковики получили 32 заявки на поиск людей, которых потеряли родственники. В 20 случаях все закончилось благополучно: «потеряшки» найдены живыми. Три человека, к несчастью, обнаружены погибшими.

Еще одного человека, поиски которого начались в апреле, продолжают искать. В мае волонтеры уже получили новые заявки. Так, неизвестно местонахождение пропавшего на Первомай Юрия Третьякова. 42 летний мужчина исчез в Волгограде. В последний раз, когда его видели, он был одет в куртку цвета хаки, бежевый свитер, черные штаны и черные галоши. У мужчины зеленые глаза, его рост 180 сантиметров.

Если вам что-то известно о Юрии, позвоните, пожалуйста, инфоргу отряда «Лиза Алерт» по номеру 89195479263. Также передать важные сведения о людях, которых ищут в Волгоградской области, можно по номеру 112.