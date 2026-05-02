НовостиОбщество2 мая 2026 13:37

В Волгограде построили отдельные котельные для новых жилых комплексов

Блочно-модульные объекты будут обеспечивать теплом отдельные дома
Екатерина СИМОХИНА
Новые котельные построили на Балонина и Кубанской.

Фото: Екатерина СИМОХИНА.

В центре Волгограда отапливать новые высотки будут собственные котельные. На ул. Кубанская, 4а и ул. Балонина, 2в возвели два объекта для теплоснабжения двух 23-этажных и одного 25-этажного дома. Новые дома решили не подключать к старой инфраструктуре. Модернизируют объекты ЖКХ в регионе за счет областного бюджета и на деньги нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает областной комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Третью котельную построили на улице Дорожная.

- Она будет подавать ресурс в три двухэтажных дома, - рассказали в администрации. Все новые объекты – блочно-модульные, их строят взамен старых, выходящих из строя объектов теплоснабжения.