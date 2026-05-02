57 тысяч волгоградцев уже проголосовали за благоустройство парков

Волгоградцы активно голосуют за территории, которые хотели бы видеть более благоустроенными, чем они есть сейчас. На специальной платформе для голосования с 24 апреля уже 57 тысяч жителей региона отдали свои голоса за парки, скверы, пешеходные зоны и площади. В Волгограде, судя по активности жителей, сильнее всего требует преображения конечная остановка скоростного трамвая на ВГТЗ. Пока это лидер конкурса.

Впрочем, ситуация еще может поменяться. У волгоградцев есть еще 41 день, чтобы принять участие в голосовании. Правда, сделать это дважды не получится. От каждого участника принимают только один голос, при этом голосующему должно быть 14 и более лет. Продлится сбор голосов до 12 июня.

Проголосовать могут и те, кто не дружит с интернетом и Госуслугами, они могут это сделать с помощью волонтеров в общественных местах, на почте и в МФЦ. В конкурсе принимают участие территории не только в Волгограде и Волжском, но и в малых городах Волгоградской области. Территории-победители преобразят по программе «Формирование комфортной городской среды».