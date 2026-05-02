С профессором политеха Алексеем Яковлевым простились в Волгограде

В Волгограде 2 мая 2026 года в ритуальном комплексе «Память» на улице Землячки прошло прощание с преподавателем волгоградского политеха Алексеем Яковлевым. Профессор ушел из жизни накануне, ему было 65 лет. Прискорбную новость сообщили в ВолгГТУ.

Алексей Яковлев начинал свою трудовую деятельность в вузе в 1993 году, тогда он был ассистентом на кафедре «Автоматизация производственных процессов». Со временем он стал старшим преподавателем и профессором, а позже возглавил машиностроительный факультет. Ученый написал более 170 работ, под его руководством двое сотрудников написали и защитили две кандидатские диссертации.

У Алексея Яковлева были большие планы, он не собирался уходить на пенсию.

- Алексея Андреевича отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм, - вспоминают коллеги в вузе, выражая соболезнования близким педагога.