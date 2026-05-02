В Волгограде врачи спасли ногу 32-летнему мужчине с огромной гематомой

Огромная гематома на ноге могла привести к серьезной кровопотерей. Фото: облздрав.

В Волгограде сосудистые хирурги спасли 32-летнего мужчину с серьезной травмой сосудов. Молодой пациент поступил в БСМП №25 с огромной гематомой на ноге. Сгусток крови объемом около стакана угрожал серьезным кровотечением. В облздраве рассказали, как хирурги провели двухэтапную операцию на сосудах и помогли мужчине вернуться к нормальной жизни.

Как рассказали медики, сначала врачи провели эмболизацию сосудов, то есть «запломбировали» сосуды, питающие гематому, или ложную аневризму. Благодаря этому остановили кровотечение. После приступили к открытой операции и удалению огромного сгустка крови. Промыв рану, бригады во главе с завотделением РХМДИЛ, рентгенэндоваскулярным хирургом Андреем Легким и сердечно-сосудистым хирургом Владимиром Асотовым выполнили легирование сосудов.

Все это позволило избежать большой кровопотери, из-за которой молодой человек мог лишиться ноги. Сейчас он в стабильном состоянии, идет на поправку.