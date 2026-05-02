НовостиПроисшествия2 мая 2026 8:30

Волгоградец попал в больницу, влетев на иномарке в трамвай

Стоящий на остановке общественный транспорт протаранил водитель
Екатерина СИМОХИНА
Иномарка получила серьезные повреждения, водитель в больнице.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде 1 мая движение трамваев в Краснооктябрьском районе было нарушено из-за ДТП на трамвайных путях. Водитель Mitsubishi Carisma влетел в стоящий на остановке трамвай. Удар был сильный, у легковушки смяло весь перед. А 49-летний водитель, по данным региональной полиции, попал в больницу.

Движение общественного транспорта на маршруте №13 возобновилось уже после того, как разбитую иномарку увез эвакуатор. Причины такого маневра водителя иномарки выясняют сотрудники ДПС.