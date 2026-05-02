Дожди и северный ветер испортят прогулки волгоградцам 2 и 3 мая

В Волгоградской области продолжаются большие майские выходные, но погода не обещает 2 и 3 мая 2026 года ничего приятного. Прогулки испортит холод, дождь и ветер. По прогнозам волгоградского ЦГМС, днем в субботу, 2 мая, в Волгограде пройдет небольшой дождь, холодный северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днем будет максимум +9...+11º.

В районах области 2 мая пройдут небольшие дожди. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +9…+14, но из-за неслабого северо-восточного ветра по ощущениям будет гораздо прохладнее.

Кстати, это не самое холодное 2 мая в истории. В 2000 году в этот день в Волгограде на градусниках было -1, максимальная температура в этот день была в 1970 году. Стояла настоящая летняя жара +28.

3 мая и в Волгограде, и в области ожидаются кратковременные дожди. С 4 мая температура воздуха в регионе начнет повышаться.