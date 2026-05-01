Волгоградский губернатор присвоил звания “Рубежи Сталинградской доблести” двум районам

Фото: пресс-служба АВО.

В преддверии Дня Победы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» делегациям Иловлинского и Чернышковского районов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. С предложением о присвоении высокого звания рабочим поселкам Иловля и Чернышковский к главе региона обратились ветераны.

Губернатор отметил, что инициативу ветеранского сообщества Волгоградской области единогласно поддержали депутаты облдумы. Он подчеркнул, что благодаря мужеству и героизму советских солдат на чернышковском и иловлинском направлениях был сорван план фашистской Германии по быстрому продвижению на Сталинград через Дон. Это дало Красной армии возможность подготовиться к контрнаступательной операции.

Андрей Бочаров напомнил об исторической значимости подвига каждого из отмеченных населенных пунктов. Жители районных центров активно участвовали в строительстве оборонительных рубежей на подступах к Сталинграду, возводили легендарную Волжскую железнодорожную рокаду, оказывали фронту необходимую поддержку и участвовали в партизанском движении.