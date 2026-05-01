В холодном Волгограде к 1 мая зацвели сакура и сирень

Волгоград расцветает. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде к Первомаю, наконец, распустились долгожданные цветы на кустарниках и деревьях. Яркими красками горожан радуют японская сакура, багряный церцис и душистая сирень, сообщает сайт volgograd.kp.ru. После затяжного и холодного апреля жители с нетерпением ждали этого момента, особенно цветения привычной всем сирени.

Однако начало мая, как и предыдущий месяц, не принесет в регион настоящего тепла. В праздничные дни волгоградцам стоит готовиться к дождям, грозам и сильному ветру. По Волгоградской области синоптики даже прогнозируют ночные заморозки, так что о легкой одежде пока придется забыть.

Но есть и хорошие новости. По предварительным прогнозам, настоящая летняя погода придет в Волгоград в конце мая. Специалисты обещают, что столбики термометров поднимутся до жарких +30 градусов в тени, и город наконец окунется в долгожданное лето.