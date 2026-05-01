Фонтаны открыли новый сезон 1 мая 2026 года в Волгограде

В Волгограде Первомай ознаменовался долгожданным событием – стартом работы городских фонтанов. Это стало официальным началом сезона 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Этому предшествовала длительная подготовка: специалисты муниципальных служб несколько недель проводили расконсервацию и наладку оборудования.

Как уточнили в администрации города, гидротехнические сооружения в разных частях Волгограда включают постепенно. Многие популярные у горожан объекты уже радуют красотой. Перед официальным открытием сезона специалисты убедились в исправности систем, проведя необходимые тестовые включения.

В этом году в областном центре планируют запустить более 20 фонтанов. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в апреле некоторые из них все еще требуют дополнительного внимания и начнут работать немного позже. Специалисты продолжают наладку оборудования на этих объектах.

Стоит отметить, что работу каждого фонтана будет регулировать индивидуальный график. Его могут корректировать в зависимости от погодных условий, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование и радовать жителей Волгоградской области на протяжении всего теплого сезона.