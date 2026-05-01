В Волжском две недели ищут лысого голубоглазого мужчину

В городе Волжском Волгоградской области развернулись поиски Анатолия Беляева. 55-летний мужчина пропал без вести еще 18 апреля 2026 года, и с тех пор его местонахождение остается загадкой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на волонтеров «Лиза Алерт».

Анатолий Беляев вышел из дома и больше не вернулся. Прошло уже две недели, а новостей о нем нет. Родные сбились с ног, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Они обратились за помощью к волонтерам и общественности, надеясь, что кто-то видел Анатолия или обладает информацией, которая поможет его найти.

Приметы пропавшего: возраст 55 лет, рост 167 сантиметров. Особая примета – он обрит наголо. Глаза у Анатолия голубые, телосложение обычное. В день исчезновения на нем была серая кепка, куртка и спортивные штаны.

Поиски активно ведут волонтеры отряда “ЛизаАлерт” совместно с правоохранительными органами. Они прочесывают местность, распространяют ориентировки и опрашивают возможных свидетелей.

Если вы видели Анатолия Беляева или знаете что-либо о его местонахождении, пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Сообщите любую информацию по телефонам 112 (единая служба спасения) или 88007005452 (горячая линия “ЛизаАлерт”).