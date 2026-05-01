Дожди и прохлада в Волгоградской области ожидаются 1 мая

Первомайские праздники в Волгоградской области встретят дожди и прохладная погода. По данным регионального ЦГМС, сегодня, 1 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, а в отдельных районах днем прольются небольшие дожди, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на МЧС.

Ветер будет северо-западным, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Однако местами порывы могут достигать 8-13 метров в секунду, поэтому будьте осторожны, находясь на улице. Столбики термометров днем покажут от +9 до +14 градусов, что довольно прохладно для начала мая.

В связи с погодными условиями и предстоящими праздниками, региональное МЧС напоминает жителям и гостям Волгоградской области о строгом соблюдении правил пожарной безопасности.