Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2026 6:17

Мотосезон в Волгоградской области полицейские открыли профилактической акцией

Акция «Внимание, мотоциклист!» в Камышине напомнила о безопасности всем участникам движения
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Акция прошла в Камышине.

Акция прошла в Камышине.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Камышине Волгоградской области полицейские открыли мотосезон профилактической акцией «Внимание, мотоциклист!». Цель мероприятия – напомнить о важности безопасности на дорогах для всех участников движения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД.

Местом сбора для всех любителей двухколесного транспорта стал Камышинский историко-краеведческий музей. На призыв присоединиться к акции откликнулись байкеры из разных уголков региона - Волгограда, Волжского, Камышина, Котово, Жирновска, Красного Яра, а также Ольховского района.

Перед тем как отправиться в мотопробег, инспекторы ДПС специально напомнили участникам о строгом соблюдении ПДД. Им раздали специальные памятки, которые содержали информацию о том, как избежать аварий с участием мототранспорта.