Три новых автомаршрута для туристов появились в Волгоградской области

Город Волгоград. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область приглашает в увлекательные автопутешествия. Федеральный туристический портал Путешествуем.рф предлагает автотуристам сразу три уникальных маршрута, которые погружают в героическое прошлое и открывают самые яркие грани региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

По информации Центра развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области, первый маршрут, названный «Дорогами легендарной земли», проведет гостей через город-герой Волгоград, Камышин, а также Камышинский и Дубовский районы. Тем, кто мечтает о ярком путешествии вдоль реки Волги, подойдет автокруиз «Серферы волжских степей». Еще один маршрут – «По пути к неизведанному» – разработали в 2026 году. Эта программа рассчитана на самых любознательных туристов, готовых к необычным открытиям.

Стоит отметить, что Волгоградская область пользуется большой популярностью у туристов. Только за январь-март 2026 года регион посетили 316,1 тысячи человек, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Гостям доступны 334 разнообразных маршрута, активно развивается инфраструктура, и создаются новые турпродукты.