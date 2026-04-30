НовостиПроисшествия30 апреля 2026 14:12

Мошенницы в Волгограде получили сроки за обман с кредитами

Две жительницы Волгограда и одна из Ставрополья обманули почти 200 человек на 4,7 миллиона рублей
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Женщин осудили.

Фото: "КП" Архив.

В Волгограде завершился судебный процесс по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Краснооктябрьский районный суд огласил приговор трем женщинам, которые обманывали граждан, обещая им гарантированное одобрение кредитов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Две 33-летние жительницы Волгограда и 35-летняя женщина из Ставропольского края признаны виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Как установил суд, преступная схема действовала с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. Мошенницы работали в офисах под вывесками «Региональный социальный кредит» и «Твой социальный кредит» от имени ИП «Козьмиди С.И.». Они убеждали людей, что могут помочь им быстро и гарантированно получить кредит. За свои «услуги» аферистки брали деньги, хотя на самом деле у них не было ни возможности, ни намерения реально содействовать в оформлении займов.

В общей сложности от действий этой группы пострадали 192 человека. Мошенницы похитили у доверчивых граждан 4,7 миллиона рублей.

Интересно, что из всех подсудимых только одна признала свою вину в совершенных преступлениях. Тем не менее, суд учел все обстоятельства дела, данные о личности виновных и позицию государственного обвинителя. В итоге, женщины получили реальные сроки лишения свободы — от 5 до 6 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима