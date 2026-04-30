В Волгограде запретили въезд грузовиков в город на майские праздники

По улицам Волгограда запретят ездить грузовикам.

В Волгограде городские власти объявили об ограничении движения грузового транспорта в дни майских праздников. Речь идет о транзитном транспорте – он не сможет проехать через Волгоград. 1, 8 и 9 мая 2026 года фуры будут останавливать на всех въездах в город.

- Ограничения будут действовать с 00.00 1 мая по 00.00 2 мая и с 00.00 8 мая по 00.00 10 мая 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Контролировать исполнение запрета будут сотрудники Госавтоинспекции, уточнили в мэрии.