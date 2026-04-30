Водитель маршрутки из Волжского отправится в колонию за смертельное ДТП

Трагедия, произошедшая в Волжском, получила судебное решение. Волгоградский областной суд подтвердил законность приговора водителю маршрутки, который стал виновником смертельного ДТП, унесшего жизнь 9-летней девочки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

22 сентября 2025 года Армен Акопян, управляя микроавтобусом «Пежо Боксер», ехал по улице Оломоуцкая в Волжском. В районе дома № 31 «а» он не проявил должного внимания к дорожной ситуации. Нарушив правила при повороте направо, водитель сбил девочку 11 лет. Она в тот момент переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Армен Акопян полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Помимо уголовного наказания, суд обязал Акопяна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей.