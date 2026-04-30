В Волгоградском институте экономики, педагогики и права начала работу новая аудитория банка «Центр-инвест»

Новая аудитория создана для углублённой подготовки студентов по направлениям, связанным с финансами, цифровыми технологиями и устойчивым развитием, и оснащена современным оборудованием.
Открытие аудитории стало очередным этапом системного партнёрства Волгоградского института экономики, педагогики и права и банка «Центр-инвест», направленного на интеграцию академического образования и реального сектора экономики.
В рамках открытия аудитории состоялся первый мастер-класс от специалистов банка на тему «Современные тренды в банковском деле: цифровые технологии и клиентский сервис». Студенты получили возможность задать вопросы практикующим финансистам и познакомиться с кейсами из реальной работы банка.
- Мы убеждены, что инвестиции в образование — это инвестиции в будущее нашего региона и всей страны. Наш банк создает среду, где студенты смогут получить актуальные знания и навыки, востребованные на современном рынке труда, — отметила директор банка «Центр-инвест» в г. Волжский Ирина Варваровская.
Банк Центр-инвест поддерживает образовательные и культурные проекты, создает условия для развития талантов в регионе и их глобальной конкурентоспособности в интересах нынешнего и будущих поколений.
