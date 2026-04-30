Возле магазина в Волгограде нашли труп мужчины

СК завел дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя. Трагедия произошла 28 апреля на улице Лазоревой. По предварительным данным следствия, подозреваемый вместе со знакомым распивали алкоголь. Внезапно между ними вспыхнул конфликт. В порыве ярости мужчина схватил нож и нанес своему оппоненту более десяти ударов в разные части тела. Полученные ранения оказались смертельными, и потерпевший скончался прямо на месте происшествия, а нападавший сразу же скрылся, уточнили в региональном следкоме.

Тело погибшего обнаружили сотрудники расположенного неподалеку магазина. Они немедленно сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Благодаря оперативным и слаженным действиям следователей Следственного комитета и сотрудников полиции, подозреваемого удалось быстро установить и задержать.

В настоящее время с его участием проводят все необходимые следственные действия. Цель – установить все обстоятельства совершенного преступления, собрать и закрепить доказательства по уголовному делу. В суд уже направили ходатайство об избрании для фигуранта меры пресечения – его хотят заключить под стражу.