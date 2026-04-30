Банк «Центр-инвест» выступил официальным партнером конкурса «ТвоЯ Инициатива 2026»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

В Волгограде на базе Волгоградского государственного технического университета состоялся финал регионального конкурса школьных и студенческих инициатив «ТвоЯ Инициатива 2026». Банк «Центр-инвест» выступил официальным партнером мероприятия.

Конкурс организован при поддержке Администрации Волгоградской области и Администрации города Волгограда и направлен на выявление, поддержку и масштабирование лучших молодежных идей, способных оказать влияние на развитие территории образовательной среды.

Программа мероприятия охватывала три ключевых направления: инициативы для развития общества, инициативы для региона и инициативы для организации. На очной защите проектов 12 команд презентовали перед экспертным жюри свои инициативы. В рамках конкурса специалисты банка «Центр-инвест» предоставили профессиональные рекомендации по проектам, а также приняли участие в оценке представленных работ и наградили победителей.

Банк «Центр-инвест» активно поддерживает развитие предпринимательских инициатив в студенческой сфере, оказывает финансовую и консультационную поддержку от разработки бизнес-идеи до ее реализации в собственном акселераторе.

Актуальные новости банка в Вконтакте, MAX, Телеграм и Телеграм.Бизнес

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». ИНН 6163011391