Инспектор ДПС из Волгограда под судом из-за многомиллионных махинаций с авто

Волгоград, 18 мая. В Центральном районном суде Волгограда назначили дату первого заседания по громкому делу: на скамье подсудимых оказался инспектор ДПС Борисов А.И. Его обвиняют в получении денег, законность происхождения которых вызывает большие вопросы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

История началась не вчера. По материалам дела, с 2000 года и до наших дней инспектор Борисов вместе с родными активно занимались перепродажей автомобилей. За это время они провели около 220 сделок с машинами, потратив на их покупку более 65 миллионов рублей. Среди приобретенных авто были и особые экземпляры — с “красивыми” номерами, которые обычно ценятся выше.

Следствие считает, что Борисов А.И. нарушил закон, занимаясь предпринимательством. Он лично и через доверенных лиц получал огромный доход, который поступал на его счета и счета членов его семьи. При этом инспектор не декларировал эти доходы, как того требует антикоррупционное законодательство. Общая сумма, которая вызывает вопросы у правоохранителей, составляет 19 327 776 рублей, и ее происхождение следствие считает незаконным.

Предварительное судебное заседание состоялось 30 апреля 2026 года. Тогда суд рассмотрел просьбы представителя Борисова А.И. и определил всех участников процесса.