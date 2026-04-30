Подробности жуткого ДТП под Волгоградом с горящими машинами рассказали в полиции

Горящие фуры тушили пожарные. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Подробности жуткого массового ДТП, которое произошло на федеральной трассе Р-228 29 апреля 2026 года, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Работавшим на месте ЧП сотрудникам ДПС удалось установить, что на встречную полосу выехал 58-летний «Мерседес-Бенц Аксор». В результате он протаранил две фуры - «Ситрак» с полуприцепом и «Сканию» с полуприцепом, досталось и стоящей на обочине «Киа Рио. После столкновения «Мерседес» и «Скания» вспыхнули прямо на месте.

Объятые пламенем грузовики тушили сотрудники МЧС. К сожалению, водителя «Мереседеса» спасти не удалось, мужчина погиб на месте аварии. Водителя «Скании» увезла скорая, он проходил лечение в больнице №25 Волгограда. По данным облздрава на утро 30 апреля, 57-летний пациент в состоянии средней степени тяжести лечится в травматологическом отделении.